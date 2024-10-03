Оппозиция в Молдавии пикетирует суд с требованием освобождения активистов

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Сотни человек пикетируют здание суда в Кагуле с требованием освобождения пятерых активистов оппозиционного блока «Победа», которые были задержаны на этой неделе по обвинению в финансовых нарушениях. Участники акции протеста, видеозаписи которой публикует блок в Telegram-канале, скандируют «Свободу». Полиция не вмешивается в их действия.
«Они держат там наших людей в наручниках, как будто они особо опасные преступники. Мы будем стоять здесь до конца и поддерживать каждого невиновного человека, пострадавшего от беспредела власти».
Как сообщалось ранее, задержанным вменяют нарушения при проведении акций протеста оппозиции, которые касаются оплаты услуг транспортных компаний. Руководитель блока Илан Шор обвинил власти в давлении на оппозицию и связывает действия правоохранительных органов с предстоящими 20 октября президентскими выборами.
Последние два года в Молдавии проходили массовые акции протеста оппозиции с требованием досрочных выборов. Демонстранты возлагают на правительство ответственность за стремительный рост цен и уровень бедности в стране. В ответ президент Молдавии Майя Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота, в отношении политиков были заведены уголовные дела, закрыты десятки телеканалов и информационных порталов, которые предоставляли площадку оппозиции.