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Оппозиция в Молдавии пикетирует суд с требованием освобождения активистов

Полиция не вмешивается в их действия.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Сотни человек пикетируют здание суда в Кагуле с требованием освобождения пятерых активистов оппозиционного блока «Победа», которые были задержаны на этой неделе по обвинению в финансовых нарушениях. Участники акции протеста, видеозаписи которой публикует блок в Telegram-канале, скандируют «Свободу». Полиция не вмешивается в их действия.

«Они держат там наших людей в наручниках, как будто они особо опасные преступники. Мы будем стоять здесь до конца и поддерживать каждого невиновного человека, пострадавшего от беспредела власти».

сказал перед собравшимися депутат парламента Александр Суходольский, который вошел в состав внепарламентского блока.

Как сообщалось ранее, задержанным вменяют нарушения при проведении акций протеста оппозиции, которые касаются оплаты услуг транспортных компаний. Руководитель блока Илан Шор обвинил власти в давлении на оппозицию и связывает действия правоохранительных органов с предстоящими 20 октября президентскими выборами.

Последние два года в Молдавии проходили массовые акции протеста оппозиции с требованием досрочных выборов. Демонстранты возлагают на правительство ответственность за стремительный рост цен и уровень бедности в стране. В ответ президент Молдавии Майя Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота, в отношении политиков были заведены уголовные дела, закрыты десятки телеканалов и информационных порталов, которые предоставляли площадку оппозиции.