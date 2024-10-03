Оппозиция в Молдавии пикетирует суд с требованием освобождения активистов

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Сотни человек пикетируют здание суда в Кагуле с требованием освобождения пятерых активистов оппозиционного блока «Победа», которые были задержаны на этой неделе по обвинению в финансовых нарушениях. Участники акции протеста, видеозаписи которой публикует блок в Telegram-канале, скандируют «Свободу». Полиция не вмешивается в их действия.