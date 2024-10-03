Аксенов поздравил Жогу с назначением полпредом президента в УрФО

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Артема Жогу с назначением полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.
Аксенов процитировал президента России Владимира Путина:
«Подлинная, настоящая элита — все, кто служит России: труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди».
Аксенов назвал Жогу именно таким человеком. Глава Крыма поздравил нового полпреда с назначением. Он также пожелал чиновнику успехов в работе.
Жога после госпереворота на Украине в 2014 году вступил в народное ополчение Донбасса. Он служил в батальоне «Спарта». В 2023 году Жога стал депутатом Народного совета ДНР, а затем возглавил парламент.