Трентон
+14°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов поздравил Жогу с назначением полпредом президента в УрФО

Глава Крыма пожелал чиновнику успехов в работе.

Источник: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Артема Жогу с назначением полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

Аксенов процитировал президента России Владимира Путина:

«Подлинная, настоящая элита — все, кто служит России: труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди».

Аксенов назвал Жогу именно таким человеком. Глава Крыма поздравил нового полпреда с назначением. Он также пожелал чиновнику успехов в работе.

Жога после госпереворота на Украине в 2014 году вступил в народное ополчение Донбасса. Он служил в батальоне «Спарта». В 2023 году Жога стал депутатом Народного совета ДНР, а затем возглавил парламент.