Глава Кубани рассказал, где пройдет первый Международный форум «БИОПРОМ»

Вениамин Кондратьев отметил, что для кубанских предприятий участие в форуме «БИОПРОМ» — это возможность расширять рынок сбыта, продвигать собственные торговые марки, установить новые деловые контакты, а также получить обратную связь от посетителей. Кроме того, участие в таких мероприятиях помогает привлекать инвестиции в развитие производств нашего региона.