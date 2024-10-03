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Глава Кубани рассказал, где пройдет первый Международный форум «БИОПРОМ»

ГЕЛЕНДЖИК, 3 октября, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как будет представлен промышленный потенциал Кубани на «БИОПРОМЕ». Форум стартует седьмого октября.

Источник: РИА "Новости"

«Ожидается, что форум соберет в качестве участников порядка 150 российских предприятий. На стенде Краснодарского края свой потенциал представят 12 производителей. Это импортозамещающая продукция медицинского назначения и оборудование для фармацевтической, косметической, химической и пищевой промышленности, аграрного сектора», — заявил Вениамин Кондратьев.

Международный форум «БИОПРОМ» откроется в Геленджике 7 октября. Он посвящен достижениям промышленности и новым технологиям. Ожидается, что форум соберет в качестве участников порядка 150 российских предприятий.

На форуме будут впервые представлены сахарозаменители кубанского производства. Также предприятия представят изделия медицинской промышленности.

Вениамин Кондратьев отметил, что для кубанских предприятий участие в форуме «БИОПРОМ» — это возможность расширять рынок сбыта, продвигать собственные торговые марки, установить новые деловые контакты, а также получить обратную связь от посетителей. Кроме того, участие в таких мероприятиях помогает привлекать инвестиции в развитие производств нашего региона.