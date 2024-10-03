Глава Кубани рассказал, где пройдет первый Международный форум «БИОПРОМ»

«Ожидается, что форум соберет в качестве участников порядка 150 российских предприятий. На стенде Краснодарского края свой потенциал представят 12 производителей. Это импортозамещающая продукция медицинского назначения и оборудование для фармацевтической, косметической, химической и пищевой промышленности, аграрного сектора», — заявил Вениамин Кондратьев.
Международный форум «БИОПРОМ» откроется в Геленджике 7 октября. Он посвящен достижениям промышленности и новым технологиям. Ожидается, что форум соберет в качестве участников порядка 150 российских предприятий.
На форуме будут впервые представлены сахарозаменители кубанского производства. Также предприятия представят изделия медицинской промышленности.
Вениамин Кондратьев отметил, что для кубанских предприятий участие в форуме «БИОПРОМ» — это возможность расширять рынок сбыта, продвигать собственные торговые марки, установить новые деловые контакты, а также получить обратную связь от посетителей. Кроме того, участие в таких мероприятиях помогает привлекать инвестиции в развитие производств нашего региона.