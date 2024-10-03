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Лукашенко проводит переговоры с премьер-министром Азербайджана

Глава азербайджанского правительства прибыл в республику накануне, программой официального визита предусмотрены переговоры на высоком уровне и посещение белорусских предприятий.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проводит переговоры во Дворце Независимости с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, пишет Тelegram-канала Пул Первого.

«Будет много встреч, переговоров в том числе на предприятиях», — говорится в сообщении.

Как заявил Лукашенко, отношения между Минском и Баку являются переплетением межгосударственных и личных отношений, что поддерживает достигнутый уровень взаимоотношений.

«Скажите, что мы можем сделать для Азербайджана. Мы все сделаем. Так было до сих пор. Так будет и дальше», — заверил глава государства.

При этом Лукашенко выразил уверенность, что Азербайджан также сделает все возможное для белорусской стороны.

Лукашенко Александр