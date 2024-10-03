Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

В кварталах предусмотрено строительство общественно-деловых и социальных объектов. В их числе школы для 2,8 тысячи учеников, детские сады для 750 воспитанников, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену и встроенно-пристроенный спортивный комплекс с бассейном. Помимо этого, там построят здание отдела внутренних дел Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве, а также подземные паркинги.