Токаев высказался о строительстве АЭС и референдуме

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Предстоящий референдум — это еще одно свидетельство огромных изменений, произошедших в Казахстане за последние пять лет, еще одно яркое проявление концепции «слышащего государства», заявил президент.
«Буквально через несколько дней на общенациональном референдуме наш народ решит, быть или не быть атомной электростанции в Казахстане. Вне зависимости от результатов голосования, это событие станет знаковым».
Президент напомнил, что свое мнение о строительстве атомной электростанции он озвучивал не раз.
«Чтобы не остаться на обочине мирового прогресса, мы должны использовать свои конкурентные преимущества. Если граждане проголосуют “за”, этот проект станет самым масштабным за всю историю Независимого Казахстана», — подчеркнул он.
Возведение атомной электростанции — долгосрочный проект, добавил глава государства, но он обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед, укрепит энергетический суверенитет Казахстана, даст мощный толчок развитию различных сфер экономики, науки и образования, будет способствовать формированию широкого класса инженеров и специалистов самого разного профиля.
«Таково веление времени. И все его плюсы в полной мере ощутят наша сегодняшняя молодежь и последующие поколения казахстанцев».
Он отметил работу Народного штаба, который объединил представителей политических партий и различных общественных объединений, а также ученых, экспертов, производственников, предпринимателей.
«Это пример консолидации и созидательной активности граждан. Именно нацеленность на прогресс является одной из сильных сторон нашей нации. Поэтому мы, невзирая на любые сложности, должны идти только вперед», — сказал Токаев.
По его мнению, предстоящий референдум станет одним из важнейших событий за все годы Независимости и положительно повлияет на дальнейшее развитие страны.