В Челябинской области крепкие семьи поощрят премиями

Им решено награждать супружеские пары, отметившие круглые даты, начиная с полувекового юбилея совместной жизни. Причем, вместе со знаком будет выплачиваться и денежная премия: 50 тысяч рублей после 50-летия вместе, 100 тысяч — после 60-летия и 150 тысяч — после 70-летнего юбилея.
Как пояснили в законодательном собрании области, не беда, если юбилейная дата случилась до принятия закона. Обратиться за представлением к награде можно в любое время после ее празднования, вплоть до наступления следующей торжественной даты. Документы на награждение семьи могут подать в органы социальной защиты по месту жительства. Кроме того, представлять к их награде смогут органы местного самоуправления и общественные организации. Единственное требование к претендентам — они должны проживать на территории региона.
«Вы часто мне писали с просьбой поздравить и поощрить родителей, дедушек и бабушек, которые отметили золотую свадьбу. Действительно, в каждом муниципалитете такие пары старались отмечать, но общей практики не было. Теперь у нас появился знак отличия, и мы будем награждать им семьи, которые стали примером любви и верности. Таких пар у нас в области сегодня около пяти тысяч».
Прием заявлений уже начался. Власти просят родных и близких юбиляров помочь им с подготовкой необходимых документов.