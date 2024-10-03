В Челябинской области крепкие семьи поощрят премиями

«Вы часто мне писали с просьбой поздравить и поощрить родителей, дедушек и бабушек, которые отметили золотую свадьбу. Действительно, в каждом муниципалитете такие пары старались отмечать, но общей практики не было. Теперь у нас появился знак отличия, и мы будем награждать им семьи, которые стали примером любви и верности. Таких пар у нас в области сегодня около пяти тысяч».