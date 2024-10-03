Молдову раскритиковали на международном саммите за политику запретов и ограничений в области здравоохранения

«Нужно предоставлять необходимую информацию людям, которые находятся в поиске менее вредных табачных изделий. Власти Молдовы, вместо того чтобы пропагандировать здоровый образ жизни через снижение рисков, допускают меры по снижению рисков только в случае нелегальных наркотиков. В отношении алкоголя и табака, которые разрешены законом, у властей совершенно другой подход. В этом случае они не запрещают эти изделия, даже не запрещают их употребление или курение, но запрещают свободу слова врачей. Министерство здравоохранения Молдовы хочет быть лучшим в соответствии с рекомендациями ВОЗ, поэтому оно решило отказать врачам в свободе слова. По моему мнению, если пациент задает вопросы и хочет быть осведомленным, ему должна быть предоставлена соответствующая действительности информация обо всех изделиях, которые могут быть менее вредными для его здоровья».