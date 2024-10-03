Молдову раскритиковали на международном саммите за политику запретов и ограничений в области здравоохранения

В то время как в одних странах власти стараются изучать новые подходы для понимания потребностей курильщиков и методов отказа, в других — делают упор на жесткие запреты и ограничительные политики. На саммите по снижению рисков курения, который прошел в Греции, международные эксперты обсудили политику здравоохранения в Молдове — стране, в которой наблюдается постоянный рост числа курильщиков и в то же время действует самый жесткий антитабачный закон.
Республика Молдова — единственная страна в Европейском регионе, где наблюдается тенденция к росту потребления табака. По мнению экспертов, власти зачастую не справляются с этой проблемой, поскольку не учитывают потребности потребителей.
«Действительно, регламентирование и разработка политик — сложные задачи, требующие научной нормативной базы и возможностей для выполнения, которых, как правило, не хватает в большинстве стран. Это означает, что ответственные лица и регулирующие органы в этих странах очень подвержены влиянию со стороны идеологически мотивированных стран или отдельных лиц без оценки или надзора».
По словам специалиста, в таких условиях запреты рассматривается как простое решение из-за отсутствия опыта и экспертизы на местном уровне. Он добавил, что на разработку политики и принятие решений по борьбе с табакокурением большое влияние оказывает дезинформация. Почти 80% специалистов в области здравоохранения во всем мире ошибочно полагают, что никотин вызывает рак.
Профессор Дэвид Свенор, адвокат и председатель консультативного совета Центра права, политики и этики при Университете Оттавы, утверждает, что люди могут принимать решения только в той степени, в какой им позволяет имеющаяся информация.
«Просто несправедливо не предоставлять людям точную информацию для принятия обдуманного решения, а затем возлагать на них ответственность за ущерб, причиненный их неправильными решениями. Совершенно очевидно, что мы должны дать людям возможность принимать взвешенные решения, касающиеся их здоровья. Но нам еще предстоит пройти долгий путь. Шокирует тот факт, что так много людей идет против правильного информирования потребителей, в результате чего в мире ежегодно от курения умирает более 8 миллионов человек».
Обсуждая вопрос доступа к информации, эксперты привели пример Республики Молдова, где Министерство здравоохранения представило законопроект, который направлен на ограничение свободы слова врачей, что в итоге препятствует доступу пациентов к комплексным и достоверным данным.
Доктор Еуджен Котеля рассказал о парадоксальной ситуации в Республике Молдова, где стратегия снижения рисков принимается в отношении наркозависимых людей, которым назначается заместительная терапия опиоидами — альтернатива тяжелым наркотикам. В случае же с курением предлагается запретить врачам предоставлять пациентам информацию о методах снижения рисков, связанных с курением.
«Нужно предоставлять необходимую информацию людям, которые находятся в поиске менее вредных табачных изделий. Власти Молдовы, вместо того чтобы пропагандировать здоровый образ жизни через снижение рисков, допускают меры по снижению рисков только в случае нелегальных наркотиков. В отношении алкоголя и табака, которые разрешены законом, у властей совершенно другой подход. В этом случае они не запрещают эти изделия, даже не запрещают их употребление или курение, но запрещают свободу слова врачей. Министерство здравоохранения Молдовы хочет быть лучшим в соответствии с рекомендациями ВОЗ, поэтому оно решило отказать врачам в свободе слова. По моему мнению, если пациент задает вопросы и хочет быть осведомленным, ему должна быть предоставлена соответствующая действительности информация обо всех изделиях, которые могут быть менее вредными для его здоровья».
Согласно последнему докладу Всемирной организации здравоохранения, Республика Молдова — единственная страна в европейском регионе, где потребление табака продолжит расти. По оценкам, в 2020 году распространенность курения составляла 25,8%, а в течение следующих десяти лет, по прогнозам, она увеличится более чем на 2%.