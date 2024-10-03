Страхование от несчастных случаев в армии хотят ввести в Казахстане

«Мы обсуждали вопрос, возможность, может быть, предусмотреть страхование от несчастных случаев (в армии. — Прим. ред.). Потому что, если вы сейчас посмотрите по сегодняшнему закону, то если срочник во время прохождения воинской службы получил какие-то увечья, он получает разовую выплату от государства. А если вдруг получил инвалидность, то просто получает выплаты по инвалидности. Но на самом деле у него жизнь полностью сломлена и здесь, конечно, должна быть максимальная защита. Вопросов и решений может быть много, и вот сейчас с депутатами отрабатываем».