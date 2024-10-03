Валентина Матвиенко с рабочим визитом посетила Севастополь

По словам Развожаева, проектирование котельных завершится в этом году, и уже в следующем начнутся строительно-монтажные работы. 11 новых котельных будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ, что позволит обеспечить качественное теплоснабжение почти 30 тысяч жителей Нахимовского района. Еще одна газовая модульная котельная сейчас строится на Одесской улице — она заменит старую котельную и обеспечит теплом порядка 600 жителей района и воспитанников детского сада № 24.