Валентина Матвиенко с рабочим визитом посетила Севастополь

Так, в ходе встрече были подняты вопросы качества системы отопления.
«Для нашего города вопрос создания новой инфраструктуры — один из важнейших. На протяжении десятков лет практически никакие средства в эту сферу не вкладывались. Мы предложили схему децентрализации системы отопления, строительство новых блочно-модульных котельных, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение жителей Севастополя. Была получена поддержка профильного комитета и лично Валентины Матвиенко», — сказал он.
По словам Развожаева, проектирование котельных завершится в этом году, и уже в следующем начнутся строительно-монтажные работы. 11 новых котельных будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ, что позволит обеспечить качественное теплоснабжение почти 30 тысяч жителей Нахимовского района. Еще одна газовая модульная котельная сейчас строится на Одесской улице — она заменит старую котельную и обеспечит теплом порядка 600 жителей района и воспитанников детского сада № 24.
Кроме того, в рамках визита в город-герой Матвиенко посетила музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». Она высоко оценила новый туристический объект города-героя. Экскурсию спикеру верхней палаты провели губернатор Развожаев и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
«Это просто подвиг, что в правильном месте, в правильное время, когда мы должны знать свои истоки, свою историю, создан такой колоссальный, уникальный комплекс», — отметила Валентина Матвиенко.
Также Матвиенко посетила Севастопольскую детскую школу искусств, в которой с 2023 года обучается более тысячи учеников.