Ильсур Метшин осмотрел дома для участников и персонала саммита БРИКС в микрорайоне «Гаилә»

«К саммиту БРИКС мы готовимся принимать гостей и задействуем различные средства размещения. Это не только отели и гостиницы, но и два новых жилых дома в микрорайоне “Гаилә”. В них можно будет разместить почти 2 тысячи человек. Это журналисты, административный персонал, волонтеры. Каждая квартира оснащена всем необходимым — есть различная мебель, кухонная посуда, чайник, микроволновка. Нам важно, чтобы для приезжих были созданы все условия для комфортной работы и спокойного отдыха. Заезд первой группы уже состоялся».
В одном из домов насчитывается 160 квартир, в другом — 554. Это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. На сегодня один из домов уже полностью готов, во втором работы завершат до 10 октября. Заказчиком строительства выступает Государственный жилищный фонд при раисе РТ. Его исполнительный директор Марат Зарипов также принял участие в совещании.
Жилые комнаты оснащены односпальной кроватью, письменным столом, стульями, шкафом с сейфом. На кухне есть микроволновка, варочная панель, духовка, холодильник, чайник и посуда, а в ванной комнате — средства личной гигиены. Регулярно будет проводиться уборка помещений, замена постельного белья и полотенец. В квартирах разместят QR-код, с помощью которого гости смогут узнать правила проживания и другую полезную информацию, увидеть карту с аптеками и магазинами. Для постояльцев предусмотрен трансфер до места проведения саммита.
Несмотря на то, что основное количество гостей ожидается ближе к дням саммита, первое заселение уже состоялось: приехали представители «Росконгресса».
По просьбе гостей для них организуют подачу завтраков — организацией займется Департамент продовольствия и социального питания.
Напомним, саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Место проведения мероприятия было определено после того, как 1 января к России перешло председательство в БРИКС, которое продлится до конца года.
БРИКС усилиями России, Бразилии, Индии и Китая был создан в 2006 году. В 2011-м к объединению присоединилась Южно-Африканская республика, а в 2024-м — Иран, Египет, ОАЭ, Эфиопия, Саудовская Аравия. Ряд стран имеют в БРИКС статус наблюдателей.
Сейчас в Казани ведется активная подготовка: завершается ремонт фасадов 38 многоквартирных домов и мест размещения; заменено 5,5 км инженерных сетей; обновлены 23 участка улиц из 29 запланированных; продолжается оформление номеров повышенной категории в восьми отелях.
Камила Вильданова.