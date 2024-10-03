Ильсур Метшин осмотрел дома для участников и персонала саммита БРИКС в микрорайоне «Гаилә»

«К саммиту БРИКС мы готовимся принимать гостей и задействуем различные средства размещения. Это не только отели и гостиницы, но и два новых жилых дома в микрорайоне “Гаилә”. В них можно будет разместить почти 2 тысячи человек. Это журналисты, административный персонал, волонтеры. Каждая квартира оснащена всем необходимым — есть различная мебель, кухонная посуда, чайник, микроволновка. Нам важно, чтобы для приезжих были созданы все условия для комфортной работы и спокойного отдыха. Заезд первой группы уже состоялся».