Власти сообщили о формировании нового состава молодёжного правительства

В Калининградской области стартовал конкурс по формированию молодежного правительства Калининградской области. Как сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики, кабинет министров-дублёров формируется в области в девятый раз.
Состав и структура Молодежного правительства определятся по итогами конкурса, который будет проходить в два этапа. Во время первого этапа пройдет отбор письменных работ, которые должны будут предоставить претенденты. Тема письменной работы (эссе, освещающего актуальные проблемы социально-экономического развития Калининградской области и пути их решения) выбирается в зависимости от выбранного направления работы в Молодежном правительстве.
Предварительно работа молодёжного правительства девятого состава будет осуществляться в составе команд в составе 14-ти региональных министерств. Документы на конкурс необходимо предоставить до 25 октября.
Молодежное правительство было создано по инициативе четвертого губернатора Калининградской области Георгия Бооса, работает с 2006 года. Это совещательный орган при правительстве региона, работающий на общественных началах. В его состав на конкурсной основе входят молодые люди от 18 до 33 лет (состав органа избирается на 2 года), являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие постоянную работу или место учебы на территории региона.
Как отмечается в нормативных документах, задачами молодёжного правительства являются вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.