Власти сообщили о формировании нового состава молодёжного правительства

Молодежное правительство было создано по инициативе четвертого губернатора Калининградской области Георгия Бооса, работает с 2006 года. Это совещательный орган при правительстве региона, работающий на общественных началах. В его состав на конкурсной основе входят молодые люди от 18 до 33 лет (состав органа избирается на 2 года), являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие постоянную работу или место учебы на территории региона.