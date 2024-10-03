Глава Кубани утвердил компенсации для жертв терактов

Кроме того граждане, получившие вред здоровью в результате террористического акта или при его пресечении, смогут рассчитывать на выплаты в зависимости от степени тяжести вреда — 600 тыс. руб. за тяжкий или средний вред, а также 300 тыс. руб. за легкий. Заложникам, не пострадавшим в ходе теракта, будет выплачено 150 тыс. руб.