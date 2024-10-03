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Глава Кубани утвердил компенсации для жертв терактов

Глава Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление, определяющее размеры компенсационных выплат для физических лиц, понесших ущерб в результате террористических актов.

Источник: Коммерсантъ

Также предусмотрено возмещение вреда, причиненного гражданам при пресечении теракта, сообщает пресс-служба администрации региона.

Согласно документу, членам семей, родителям и иждивенцам погибших в результате теракта полагаются выплаты в размере 1,5 млн руб. на каждого погибшего, которые распределяются в равных долях между родственниками.

Кроме того граждане, получившие вред здоровью в результате террористического акта или при его пресечении, смогут рассчитывать на выплаты в зависимости от степени тяжести вреда — 600 тыс. руб. за тяжкий или средний вред, а также 300 тыс. руб. за легкий. Заложникам, не пострадавшим в ходе теракта, будет выплачено 150 тыс. руб.

Компенсации за утрату имущества первой необходимости будут осуществляться на основе оценки ущерба: 75 тыс. руб. за частично утраченное имущество и 150 тыс. руб. за полностью утраченное.

Выплаты будут финансироваться за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а источником обеспечения станет резервный фонд правительства РФ.

Министерству труда и социального развития края поручено сформировать и утвердить списки пострадавших граждан для передачи в МЧС России с целью обоснования запрашиваемых выплат. Также рекомендовано согласование списков с УФСБ и ГУ МВД по региону.