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Песков: конституция не препятствует избранию президентом РФ участника боевых действий

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Участник боевых действий беспрепятственно может возглавить государство, если его кандидатура соответствует требованиям Конституции России. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначение выпускника программы «Время героев» Артема Жоги полпредом на Урале.

Источник: Reuters

«По конституции — может, — ответил представитель Кремля на вопрос, может ли участник боевых действий стать президентом. — У нас в конституции четко прописано, кто может возглавить государство».

Накануне вечером российский лидер Владимир Путин провел встречу с Артемом Жогой, дав ему несколько напутствий на новом посту. В частности, президент поддержал стремление нового полпреда не терять контактов со своими боевыми товарищами и однокурсниками по программе «Время героев».

Программа «Время героев» стартовала 27 мая 2024 года с целью подготовки руководителей для органов государственной власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов спецоперации. Для участия в первом потоке программы были отобраны заявки кандидатов, имеющих наиболее релевантный управленческий опыт и потенциал развития.

Песков Дмитрий