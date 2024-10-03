Песков: конституция не препятствует избранию президентом РФ участника боевых действий

Программа «Время героев» стартовала 27 мая 2024 года с целью подготовки руководителей для органов государственной власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов спецоперации. Для участия в первом потоке программы были отобраны заявки кандидатов, имеющих наиболее релевантный управленческий опыт и потенциал развития.