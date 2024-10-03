Роль махалли обсуждают на международной конференции в Самарканде

«За четыре года, когда в стране была начата масштабная борьба с бедностью, 23% населения, или 7,5 миллиона человек, жили за чертой бедности. По итогам 2023 года уровень бедности удалось сократить до 11%, хотя население страны выросло на 3,7 миллиона», — сказал Куранбаев.