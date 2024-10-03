Роль махалли обсуждают на международной конференции в Самарканде

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Самарканде стартовала международная конференция «Роль махалли в повышении уровня жизни местного населения», сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие, организованное на территории туристического комплекса Silk Road Samarkand, объединило такие авторитетные организации, как ООН, UNICEF, экспертов из более чем 70 стран, активистов сходов граждан.
Одна из главных задач конференции — распространение опыта Узбекистана в становлении и развитии института махалли, а также представленность институтов гражданского общества республики на международной арене.
Основные темы конференции:
- Опыт органов самоуправления стран ЦА. Участники обсудят успешные практики и вызовы, связанные с развитием институтов самоуправления в регионе, их роль в решении социально-экономических проблем.
- Роль органов самоуправления в госуправлении. Речь пойдет о реализации государственных программ, обеспечении общественного порядка и безопасности, повышении уровня жизни населения.
- Обеспечение интересов женщин, молодежи и детей в органах самоуправления. В рамках этой секции обсудят участие женщин, молодежи и детей в принятии решений на местном уровне, а также механизмы их защиты и поддержки.
- Внедрение современных технологий в органах самоуправления, развитие научно-исследовательской деятельности и совершенствование системы обучения. В фокусе внимания — новые технологии, которые могут быть использованы для улучшения работы махаллей, а также повышение квалификации представителей сходов граждан.
Она проходит в рамках реализации выдвинутого президентом Узбекистана принципа «От бедности — к процветанию». В своем выступлении глава Ассоциации махаллей республики Кахрамон Куранбаев отметил, что уровень бедности населения в Узбекистане за четыре года сократился с 23% до 11%.
«За четыре года, когда в стране была начата масштабная борьба с бедностью, 23% населения, или 7,5 миллиона человек, жили за чертой бедности. По итогам 2023 года уровень бедности удалось сократить до 11%, хотя население страны выросло на 3,7 миллиона», — сказал Куранбаев.
Он добавил, что за это время для сокращения бедности в махаллях и реализацию предпринимательских проектов было выделено 35 трлн сумов льготных кредитов и 7 трлн сумов субсидий.
Изучение передового опыта зарубежных стран в данной сфере, использование необходимых аспектов поможет нам быстрее достичь поставленной цели — разработки национальной программы, заключил Куранбаев.
В рамках конференции пройдет презентация документального фильма о системе махаллей в Узбекистане.
По итогам мероприятия подпишут декларацию, отражающую основные достижения и направления дальнейшего развития института махалли.