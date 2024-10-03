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«Город пал»: что мировые СМИ пишут о потере Угледара Украиной

Угледар находится фактически в полном окружении вооруженных сил России. Минобороны России об освобождении города пока не сообщало.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Украинские СМИ со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск «Хортица», которая ведет боевые действия на угледарском направлении, пишут, что ВСУ получили приказ командования отступить из Угледара. О падении города-крепости сообщают российские военкоры и депутат Рады.

CNN

Россия взяла ключевой город на востоке Украины, обнажая критически уязвимые места Киева. Угледар был хорошо укреплен и рассматривался как важный бастион на стыке восточного и южного фронтов Украины.

Его падение подчеркивает преимущество России в живой силе, несмотря на принятый четыре месяца назад закон о мобилизации на Украине.

The Guardian

Падение Угледара — стимул для Кремля. В феврале русские взяли Авдеевку, и с тех пор российское наступление поглощало города и села и приблизилось на расстояние в 9 километров к Покровску.

Украине придется отступить из других находящихся под давлением городских поселений, включая Торецк и Селидово. Общая картина для Киева мрачная.

Al Jazeera

Фланговые атаки истощили украинские войска. Стратегическое значение Угледара еще больше усиливается его близостью к железнодорожной линии, соединяющей Крым с Донбассом. Раньше украинские войска могли использовать город в качестве плацдарма для обстрела российских военных линий снабжения в этом районе, теперь — нет.

NBC News

Это крупная стратегическая победа для Путина. Наступление российских войск подчеркнуло огромное превосходство России в людях и технике.

Тактика захвата в клещи оказалась успешной.

Associated Press

Потеря Угледара — микрокосм военного положения Украины. Падение прифронтового города, расположенного на вершине тактически значимого холма, вряд ли изменит ход конфликта, но оно подчеркивает ухудшающееся положение Киева.

The Hill

Вторжение в Курскую область не повлияло на боевую динамику на авдеевском направлении. Угледар пал.

Politico

Россия усиливает контроль над Донецкой областью, захватив ключевой украинский город.

Понемногу русские вытесняют нас из Донецкой области. Они пытаются превратить локальные успехи на поле боя в инструменты подрыва настроений в центре Украины и за рубежом.

Николай Белесков
научный сотрудник украинского Национального института стратегических исследований

The Washington Post

Восток Украины прогибается вследствие улучшенной российской тактики и превосходящей огневой мощи.

Это позволяет российским войскам продвигаться со скоростью и напором, невиданными с момента начала конфликта в 2022 году. Украинские войска отступают на десятки километров по линии фронта.

Institute for the Study of War

Захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, в основном потому, что Угледар не является особо важным логистическим узлом.

Newsweek

Российские войска полностью взяли под контроль Угледар.

Стратегически важный город пал под натиском Москвы, что стало ударом по украинским войскам на востоке страны.

«Его потеря не будет иметь никаких немедленных последствий — это не повредит украинской логистике, и на многих уровнях к северу от Угледара имеются подготовленные укрепления», — считает Эмиль Кастехельми, военный эксперт из финской аналитической компании Black Bird Group.

Eurasia Review

Некоторые аналитики преуменьшают значение захвата города, другие отмечают, что отступление лишит Украину возможности угрожать российским позициям на востоке и юге.

«Долгое время Угледар был костью в горле российской армии на этом фронте», ее удаление «облегчает их позиции», отметил израильский военный аналитик Дэвид Хандельман.