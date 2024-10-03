«Город пал»: что мировые СМИ пишут о потере Угледара Украиной

Фланговые атаки истощили украинские войска. Стратегическое значение Угледара еще больше усиливается его близостью к железнодорожной линии, соединяющей Крым с Донбассом. Раньше украинские войска могли использовать город в качестве плацдарма для обстрела российских военных линий снабжения в этом районе, теперь — нет.