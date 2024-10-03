«Город пал»: что мировые СМИ пишут о потере Угледара Украиной

Украинские СМИ со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск «Хортица», которая ведет боевые действия на угледарском направлении, пишут, что ВСУ получили приказ командования отступить из Угледара. О падении города-крепости сообщают российские военкоры и депутат Рады.
CNN
Россия взяла ключевой город на востоке Украины, обнажая критически уязвимые места Киева. Угледар был хорошо укреплен и рассматривался как важный бастион на стыке восточного и южного фронтов Украины.
The Guardian
Падение Угледара — стимул для Кремля. В феврале русские взяли Авдеевку, и с тех пор российское наступление поглощало города и села и приблизилось на расстояние в 9 километров к Покровску.
Al Jazeera
Фланговые атаки истощили украинские войска. Стратегическое значение Угледара еще больше усиливается его близостью к железнодорожной линии, соединяющей Крым с Донбассом. Раньше украинские войска могли использовать город в качестве плацдарма для обстрела российских военных линий снабжения в этом районе, теперь — нет.
NBC News
Это крупная стратегическая победа для Путина. Наступление российских войск подчеркнуло огромное превосходство России в людях и технике.
Associated Press
Потеря Угледара — микрокосм военного положения Украины. Падение прифронтового города, расположенного на вершине тактически значимого холма, вряд ли изменит ход конфликта, но оно подчеркивает ухудшающееся положение Киева.
The Hill
Вторжение в Курскую область не повлияло на боевую динамику на авдеевском направлении. Угледар пал.
Politico
Россия усиливает контроль над Донецкой областью, захватив ключевой украинский город.
Понемногу русские вытесняют нас из Донецкой области. Они пытаются превратить локальные успехи на поле боя в инструменты подрыва настроений в центре Украины и за рубежом.
The Washington Post
Восток Украины прогибается вследствие улучшенной российской тактики и превосходящей огневой мощи.
Institute for the Study of War
Захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, в основном потому, что Угледар не является особо важным логистическим узлом.
Newsweek
Российские войска полностью взяли под контроль Угледар.
«Его потеря не будет иметь никаких немедленных последствий — это не повредит украинской логистике, и на многих уровнях к северу от Угледара имеются подготовленные укрепления», — считает Эмиль Кастехельми, военный эксперт из финской аналитической компании Black Bird Group.
Eurasia Review
Некоторые аналитики преуменьшают значение захвата города, другие отмечают, что отступление лишит Украину возможности угрожать российским позициям на востоке и юге.