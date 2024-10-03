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Свердловские чиновники закупают мотоциклы BMW

Свердловское министерство общественной безопасности закупит шесть иностранных мотоциклов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство общественной безопасности Свердловской области закупит иностранные мотоциклы. На закупку шести BMW R 1250 GS Adventure чиновники готовы отдать 24,2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Каждый мотоцикл обойдется министерству больше чем в четыре миллиона рублей. Мощность двигателей должна составлять от 100 до 150 лошадиных сил, объем — 1,2 литра. Это необходимо для быстрого передвижения. Заявки по контрактам будут приниматься до 9 октября.

Ранее стало известно, что мэрия уральской столицы закупит новую партию троллейбусов. Всего их будет 50. Стоимость контракта достигает 1,6 миллиарда рублей.

Крайний срок выполнения контракта — 10 декабря. Новые машины поступят на баланс Орджоникидзевского депо.