Свердловские чиновники закупают мотоциклы BMW

Каждый мотоцикл обойдется министерству больше чем в четыре миллиона рублей. Мощность двигателей должна составлять от 100 до 150 лошадиных сил, объем — 1,2 литра. Это необходимо для быстрого передвижения. Заявки по контрактам будут приниматься до 9 октября.