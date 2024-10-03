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Автоледи, насмерть сбившую самокатчика, будут судить в Иркутске

В Иркутске перед судом предстанет женщина, совершившая ДТП, в результате которого погиб водитель электросамоката.

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Авария произошла в мае 2024 года на улице Карла Либкнехта. 71-летняя водитель Kia Sportage сбила мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате. В итоге 27-летний самокатчик погиб на месте.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что автоледи могла избежать наезда, если бы применила экстренное торможение. Однако она не признала свою вину.

Дело направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.