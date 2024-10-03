Назначение Жоги полпредом на Урале и программа «Время героев». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О назначении Жоги полпредом на Урале
Назначение Артема Жоги полномочным представителем президента на Урале спустя несколько дней после освобождения от этой должности Владимира Якушева обусловлено только организационными вопросами и графиком главы государства, никакой задержки здесь не было: «До этого у президента график просто не позволял этой встрече состояться. Как только она состоялась — произошло назначение. Никакой задержки здесь не было».
О возможности участника боевых действий стать президентом
Участник боевых действий беспрепятственно может стать президентом, если соответствует требованиям российской конституции: «У нас в конституции четко прописано, кто может возглавить государство».
О перспективах участников программы «Время героев»
Участников программы «Время героев» будут назначать на государственные посты постепенно, это зависит от личных качеств и подготовки конкретного человека: «Здесь нет и не может быть никакой кампанейщины, это связано и с уровнем квалификации участников программы, и с уровнем подготовки».