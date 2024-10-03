Назначение Жоги полпредом на Урале и программа «Время героев». Темы брифинга Пескова

Назначение Артема Жоги полномочным представителем президента на Урале спустя несколько дней после освобождения от этой должности Владимира Якушева обусловлено только организационными вопросами и графиком главы государства, никакой задержки здесь не было: «До этого у президента график просто не позволял этой встрече состояться. Как только она состоялась — произошло назначение. Никакой задержки здесь не было».