Лукашенко сказал о неприкосновенности западной границы Беларуси

Так, о ситуации на границе президент сказал, поздравляя командование, личный состав и ветеранов Гродненской погрангруппы с 80-летием со дня ее образования. Лукашенко обратил внимание на то, что пограничники, «воины в зеленых фуражках», всегда были примером преданного служения стране и народу. Также он напомнил о подвиге советских пограничников, которые первыми приняли на себя удар немецко-фашистских захватчиков в июне 1941-го, заметив, что этот подвиг навечно останется в памяти народа. А также добавил, что уже в послевоенные годы особые мужество и героизм были проявлены личным составом 16-го погранотряда в противостоянии бандформированиям.