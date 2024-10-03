Посол РФ рекомендовал находящимся в Израиле россиянам покинуть страну

«(На фоне эскалации ситуации в регионе. — “Ъ”) предлагаем даже подумать тем гражданам, которые находятся сейчас на территории Израиля, о том, чтобы покинуть эту территорию, пока имеются такие возможности», — заявил посол в интервью ТАСС.
Викторов отметил, что регулярные рейсы из Израиля в Россию в настоящее осуществляют несколько авиакомпаний.
1 октября со стороны Ирана по территории еврейского государства было выпущено более 180 ракет. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что часть реактивных снарядов была перехвачена, но «были и попадания». Израильские СМИ сообщили об одном погибшем и двух раненых. Корпус стражей исламской революции, элитное военное подразделение Ирана, заявил, что атака стала ответом на убийства лидеров ливанской организации «Хезболла» Хасана Насраллы и палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании.
Генштаб израильской армии заявил, что «выберет время» и «удивит» ответом на атаку. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на иврите предупредил, что нанесение ударов по Израилю станет еще более масштабным.