Еврокомиссар по сельскому хозяйству находится с визитом в Молдове

Предварительно Боля провел в Брюсселе серию стратегических переговоров, связанных с сотрудничеством между Молдовой и ЕС в области сельского хозяйства и поддержкой фермеров, пострадавших от стихийных бедствий. Отдельно инициативу о создании фонда молдавский министр обсудил в ходе встречи с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским.