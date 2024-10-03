Еврокомиссар по сельскому хозяйству находится с визитом в Молдове

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства и развитию сельских районов Януш Войцеховский находится с рабочим визитом в Молдове, сообщили в представительстве ЕС в Кишиневе.
По информации ведомства, Войцеховский встретится с молдавскими фермерами и предпринимателями, чтобы обсудить вопросы укрепления агропродовольственных отношений между ЕС и Молдовой.
Также запланированы встречи с президентом Молдовы Майей Санду, премьер-министром Дорином Речаном и вице-премьером, министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимиром Болей.
Визит еврокомиссара продлится до пятого октября, в завершении его Войцеховский примет участие в Национальном дне вина — 2024.
Напомним, ранее Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы направило письма, подписанные главой ведомства вице-премьером Владимиром Болей министрам сельского хозяйства 27 стран Европейского союза, а также США, Канады, Японии и Норвегии с просьбой о поддержке создания Фонда развития и солидарности для молдавского сельского хозяйства.
Предварительно Боля провел в Брюсселе серию стратегических переговоров, связанных с сотрудничеством между Молдовой и ЕС в области сельского хозяйства и поддержкой фермеров, пострадавших от стихийных бедствий. Отдельно инициативу о создании фонда молдавский министр обсудил в ходе встречи с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским.