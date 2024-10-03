Глава Гагаузии назвала заседание суда в четверг фарсом

После выборов весной прошлого года Гуцул, представляющая оппозиционную партию «Шор», была избрана главой Гагаузии. Власти Молдавии объявили эту партию антиконституционной и инициировали уголовные дела в отношении её лидеров. Инаугурация Гуцул состоялась 19 июля, но ни один из представителей власти республики на ней не присутствовал. До сих пор президент Санду не подписала указ об утверждении Гуцул в составе правительства, несмотря на требования законодательства.