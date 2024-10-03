Глава Гагаузии назвала заседание суда в четверг фарсом

КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул охарактеризовала заседание суда в четверг как фарс, отметив, что в качестве свидетелей выступили два блогера.
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила 24 апреля в суд уголовное дело против Гуцул, которая ранее в интервью РИА Новости заявила, что все обвинения являются политическим преследованием. В четверг в районном суде Кишинева прошло очередное заседание по этому делу.
«Почти три часа потраченного времени — это настоящий фарс, а не судебное слушание. В процессе выступили в качестве свидетелей два блогера, финансируемые прозападными НКО. Однако их показания не содержали конкретной информации ни обо мне, ни о моей коллеге Светлане Попан».
Глава Гагаузии также выразила недовольство в связи с другим судебным процессом, проходящим на юге Молдавии в городе Кагул, где рассматриваются дела пятерых активистов и сторонников блока «Победа», которые были задержаны в минувший вторник после обысков в Комрате, столице Гагаузии, в рамках дела о незаконном финансировании политических партий.
«Это давление. Давление на оппозицию. Власти продолжают преследование сторонников блока “Победа”, — подчеркнула она.
После выборов весной прошлого года Гуцул, представляющая оппозиционную партию «Шор», была избрана главой Гагаузии. Власти Молдавии объявили эту партию антиконституционной и инициировали уголовные дела в отношении её лидеров. Инаугурация Гуцул состоялась 19 июля, но ни один из представителей власти республики на ней не присутствовал. До сих пор президент Санду не подписала указ об утверждении Гуцул в составе правительства, несмотря на требования законодательства.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией, в то время как Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.