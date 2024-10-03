Стала известна дата отправки первых срочников на военную службу

В Новосибирской области стартовал очередной призыв срочников на военную службу. Первая отправка сибиряков в воинские части запланирована на 15 октября, сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев в ходе пресс-конференции ТАСС 3 октября.
Последняя отправка состоятся 15 декабря. Срочники получат повестки в бумажном виде — они будут вручаться под расписку, а также направляться заказным письмом.
— Срок службы не изменится, останется такой же, как и был. Он составит 12 месяцев. Единственное исключение — это граждане, которые выберут альтернативную гражданскую службу. У них срок составляет 21 месяц, — уточнил Евгений Кудрявцев.
Всего осенью планируется призвать порядка двух с половиной тысячи человек.
— Военнослужащие по призыву, которые сейчас проходит службу, будут уволены в срок и вернутся к местам своего проживания в установленное время, — добавил военный комиссар.
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