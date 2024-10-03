По мнению французского президента, в Европейском союзе чрезмерные правила регулирования и недостаточно инвестиций. Если блок продолжит следовать своей «классической повестке, он уйдет с рынка» через два-три года, пишет Bloomberg.
Макрон призвал государства-члены ЕС объединиться для трансграничных слияний, чтобы создать компании, которые смогут конкурировать с американскими фирмами. Французский президент подчеркнул, что выживание блока «зависит только от нашего выбора».
Он предупредил, что «правила игры» изменились и ЕС «не вооружен против рисков, с которыми сталкивается, говорится в статье в Deutsche Welle (включена Минюстом в реестр иноагентов).
“Мы по-прежнему слишком медлительны и недостаточно амбициозны”, — признал лидер Франции и призвал к возрождению “мощной Европы”.
Глава Франции является ярым сторонником анонсированной Брюсселем политики достижения «стратегической автономии».
При этом он подчеркнул, что Франция вышла за рамки своей «промышленной и технологической наивности», корректирует торговую политику и начинает устанавливать «технологический суверенитет».
Французский лидер также посетовал, что многие европейские страны «делегировали» свою оборону США, энергетику — России, другие вопросы — Китаю.