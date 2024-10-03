Эммануэль Макрон, выступая в университете Сорбонна в Париже, сделал жесткое заявление: «ЕС может умереть».

Источник: Reuters

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По мнению французского президента, в Европейском союзе чрезмерные правила регулирования и недостаточно инвестиций. Если блок продолжит следовать своей «классической повестке, он уйдет с рынка» через два-три года, пишет Bloomberg.

Макрон призвал государства-члены ЕС объединиться для трансграничных слияний, чтобы создать компании, которые смогут конкурировать с американскими фирмами. Французский президент подчеркнул, что выживание блока «зависит только от нашего выбора».

Он предупредил, что «правила игры» изменились и ЕС «не вооружен против рисков, с которыми сталкивается, говорится в статье в Deutsche Welle (включена Минюстом в реестр иноагентов).

“Мы по-прежнему слишком медлительны и недостаточно амбициозны”, — признал лидер Франции и призвал к возрождению “мощной Европы”.

Макрон давно стремится к тому, чтобы Евросоюз заявил о себе как о сплоченном геополитическом блоке на фоне соперничества с США и Китаем.

Глава Франции является ярым сторонником анонсированной Брюсселем политики достижения «стратегической автономии».

Ранее Макрон обвинил Вашингтон и Пекин в том, что они решили «перестать соблюдать правила торговли» и субсидируют критически важные секторы. На его взгляд, такая политика может привести к «обнищанию» Европы.

При этом он подчеркнул, что Франция вышла за рамки своей «промышленной и технологической наивности», корректирует торговую политику и начинает устанавливать «технологический суверенитет».

Европа должна показать, что «она никогда не была вассалом США», уверен Макрон.