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Президентский полк пополнят 20 призывников из Новосибирской области

Всего из региона в рамках осеннего призыва-2024 в войска отправят 2,5 тысячи срочников.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Из Новосибирской области этой осенью на службу в президентский полк отправят 20 человек. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой осеннему призыву, рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.

По словам военкома, всего в ходе осеннего призыва в войска отправят 2500 новосибирских срочников, что сопоставимо с показателями прошлой кампании.

Кудрявцев напомнил, что призывной возраст сейчас от 18 до 30 лет. Служить новобранцам предстоит 12 месяцев, за исключением тех, кто выбирает альтернативную службу — им придётся отслужить 21 месяц.

Военный комиссар отметил, что призывники будут находиться в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей в РФ, за исключением новых регионов.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что губернатор НСО Травников подписал постановление об осеннем призыве.