В Челябинской области до конца года в армию отправят 3 тыс. человек

По его словам, в регионе призыву подлежат около 3100 молодых людей. Это примерно 2,3% от общего числа срочников в России, которых планируют набрать до конца года.
Призыв начался 1 октября (вторник) и продлится по всей стране до 31 декабря. Первые набранные осенью срочники отправятся в места прохождения службы 15 октября. До этого момента они должны будут пройти медицинское обследование. Одной из особенностей нынешнего призыва стала возможность оспорить решение медкомиссии в досудебном порядке. Соответствующее заявление можно подать через Госуслуги.
По словам военного комиссара региона, большинство новобранцев будет проходить военную службу в Московском и Центральном военных округах. Это 21,6% и 18,1% от срочников Челябинской области соответственно. 10,7% из их числа отправятся в Восточный ВО, 10,4% — в Южный ВО. Примерно 1% от новобранцев будет проходить службу в Ленинградском ВО. Почти 5% отправятся на флот.
Напомним, что в этом году повысили призывной возраст до 30 лет. Призыв не затронет тех, кто достиг возраста 27 лет до начала 2024 года.