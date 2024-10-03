В Челябинской области до конца года в армию отправят 3 тыс. человек

По словам военного комиссара региона, большинство новобранцев будет проходить военную службу в Московском и Центральном военных округах. Это 21,6% и 18,1% от срочников Челябинской области соответственно. 10,7% из их числа отправятся в Восточный ВО, 10,4% — в Южный ВО. Примерно 1% от новобранцев будет проходить службу в Ленинградском ВО. Почти 5% отправятся на флот.