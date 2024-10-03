Трентон
+15°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С калининградско-литовской границы убрали «зубы дракона»

Противотанковые заграждения представители литовской стороны вывезли еще в сентябре.

Источник: министерство обороны Литвы

С калининградско-литовской границы, от моста королевы Луизы убрали бетонные пирамиды «зубы дракона», выполнявшие функцию противотанковых заграждений. Об этом «Новому Калининграду» сообщили жители Советска, наблюдавшие за вывозом заграждений еще в сентябре.

«Сейчас на противоположной стороне никаких заграждений нет», — пояснили очевидцы.

Напомним, что «зубы дракона» появились на границе в начале сентября. Об их установке сообщало министерство обороны республики на своей официальной странице в соцсетях.

«Литовская армия располагает не одним парком инженерных сооружений, где в готовом к использованию состоянии находятся заграждения, предназначенные для блокирования или затруднения движения военной техники противника», — говорилось в сообщении литовского оборонного ведомства.

Также в начале августа стало известно, что Литва начала перемещать противотанковые заграждения к границам с Россией и Белоруссией. По словам министра обороны Лауринаса Касчюнаса, они должны были появиться на 27 участках государственной границы республики.