С калининградско-литовской границы убрали «зубы дракона»

С калининградско-литовской границы, от моста королевы Луизы убрали бетонные пирамиды «зубы дракона», выполнявшие функцию противотанковых заграждений. Об этом «Новому Калининграду» сообщили жители Советска, наблюдавшие за вывозом заграждений еще в сентябре.
«Сейчас на противоположной стороне никаких заграждений нет», — пояснили очевидцы.
Напомним, что «зубы дракона» появились на границе в начале сентября. Об их установке сообщало министерство обороны республики на своей официальной странице в соцсетях.
«Литовская армия располагает не одним парком инженерных сооружений, где в готовом к использованию состоянии находятся заграждения, предназначенные для блокирования или затруднения движения военной техники противника», — говорилось в сообщении литовского оборонного ведомства.
Также в начале августа стало известно, что Литва начала перемещать противотанковые заграждения к границам с Россией и Белоруссией. По словам министра обороны Лауринаса Касчюнаса, они должны были появиться на 27 участках государственной границы республики.