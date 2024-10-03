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Минобр заявил, что в Беларуси справятся с кадровой проблемой в школах

В республике ведется большая работа по подготовке педагогических кадров, как на уровне средне специального, так и высшего образования.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 окт — Sputnik. В Беларуси справятся с кадровой проблемой в школах, об этом заявила замминистра образования Беларуси Екатерина Петруцкая на пресс-конференции.

«Конечно, сегодня имеются ряд вакансий в школах и это факт. Но, я думаю, что мы с этой проблемой справимся, потому что ведется очень большая работа по подготовке педагогических кадров и на уровне средне специального, и на уровне высшего педагогического образования для того, чтобы кадровой проблемы у нас не было», — сказала она.

Замминистра также добавила, что ежегодно открывается подготовка по новым педагогическим специальностям в соответствии с современными запросами общества и государства.

образование