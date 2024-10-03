Минобр заявил, что в Беларуси справятся с кадровой проблемой в школах

«Конечно, сегодня имеются ряд вакансий в школах и это факт. Но, я думаю, что мы с этой проблемой справимся, потому что ведется очень большая работа по подготовке педагогических кадров и на уровне средне специального, и на уровне высшего педагогического образования для того, чтобы кадровой проблемы у нас не было», — сказала она.