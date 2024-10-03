WP: конфликт на Ближнем Востоке испортил отношения США и Израиля

По информации издания, президент США Джо Байден на протяжении прошедшего года неоднократно обращался к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывами «сосредоточиться на стратегическом плане мирного урегулирования, а не на тактических военных и политических победах». Отмечается, что в публичных выступлениях и частных беседах американский лидер убеждал израильского премьера «сдерживать, а не подпитывать стремление еврейского народа отомстить». Тем не менее, Нетаньяху публично отвергал призывы и предложения США о прекращении огня как в секторе Газа, так и в Ливане, обвинив Белый дом в замедлении поставок вооружений. Как сообщили газете неназванные чиновники, знакомые с ходом переговоров об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, обсуждения неоднократно срывались по причине новых требований как со стороны премьера Израиля, так и радикального палестинского движения ХАМАС.