Британия ввела санкции против белорусского Альфа-банка

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против белорусского «Альфа-банка», входящего в российскую инвестиционную «Альфа-Групп», говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства.
«ЗАО “Альфа-банк” (Белоруссия)», — значится в обновленном санкционном списке.
Причиной введения ограничительных мер указывается «получение выгоды от правительства Белоруссии или его поддержка путем осуществления деятельности в секторе, имеющем для него стратегическое значение, а именно в секторе финансовых услуг».
Российский Альфа-банк попал под санкции Британии еще в марте 2022 года.