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Британия ввела санкции против белорусского Альфа-банка

Лондон ввел санкции против белорусского «Альфа-банка», входящего в «Альфа-Групп».

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против белорусского «Альфа-банка», входящего в российскую инвестиционную «Альфа-Групп», говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства.

«ЗАО “Альфа-банк” (Белоруссия)», — значится в обновленном санкционном списке.

Причиной введения ограничительных мер указывается «получение выгоды от правительства Белоруссии или его поддержка путем осуществления деятельности в секторе, имеющем для него стратегическое значение, а именно в секторе финансовых услуг».

Российский Альфа-банк попал под санкции Британии еще в марте 2022 года.

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