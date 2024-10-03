Рябков: ядерные объекты нужно вывести за рамки конфликта на Ближнем Востоке

«Мы видим повод для серьезной озабоченности. В принципе понятно, что любая эскалация нынешнего конфликта чревата тяжелейшими последствиями. Я также хочу сказать, что ядерные объекты как таковые, в любом случае, должны всегда выводиться за любые рамки любых конфликтов. Мы об этом говорим применительно к ЗАЭС, Курской электростанции на протяжении долгого времени», — сказал Рябков.
По его словам, сейчас, «в условиях, когда из Израиля доносятся весьма тревожные эскалационные сигналы, международному сообществу, включая МАГАТЭ и его руководству, нужно возвысить голос, подчеркивая недопустимость даже рассмотрения подобных сценариев».
Катастрофические последствия нападения на любой ядерный объект практически гарантированы, с точки зрения экологии, общественного здравоохранения, это всем очевидно.