Рябков: ядерные объекты нужно вывести за рамки конфликта на Ближнем Востоке

«Мы видим повод для серьезной озабоченности. В принципе понятно, что любая эскалация нынешнего конфликта чревата тяжелейшими последствиями. Я также хочу сказать, что ядерные объекты как таковые, в любом случае, должны всегда выводиться за любые рамки любых конфликтов. Мы об этом говорим применительно к ЗАЭС, Курской электростанции на протяжении долгого времени», — сказал Рябков.