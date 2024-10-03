Трентон
+15°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков: ядерные объекты нужно вывести за рамки конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия обеспокоена эсклационными сигналами Израиля в отношении возможного ответного удара по Ирану, который может включать иранские ядерные объекты, недопустимо даже рассматривать такие сценарии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: Reuters

«Мы видим повод для серьезной озабоченности. В принципе понятно, что любая эскалация нынешнего конфликта чревата тяжелейшими последствиями. Я также хочу сказать, что ядерные объекты как таковые, в любом случае, должны всегда выводиться за любые рамки любых конфликтов. Мы об этом говорим применительно к ЗАЭС, Курской электростанции на протяжении долгого времени», — сказал Рябков.

По его словам, сейчас, «в условиях, когда из Израиля доносятся весьма тревожные эскалационные сигналы, международному сообществу, включая МАГАТЭ и его руководству, нужно возвысить голос, подчеркивая недопустимость даже рассмотрения подобных сценариев».

Катастрофические последствия нападения на любой ядерный объект практически гарантированы, с точки зрения экологии, общественного здравоохранения, это всем очевидно.

Сергей Рябков
замглавы МИД РФ