МИД Беларуси назвал бесперспективными потуги Вильнюса в МУС

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Литовские власти выдвигают против Беларуси в Международном уголовном суде абсурдные обвинения, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства республики Максим Рыженков.
Ранее стало известно, что Вильнюс 30 сентября передал в МУС запрос о начале расследования преступлений против человечности, якобы совершаемых Александром Лукашенко. В документе речь шла о принудительной депортации, преследовании и жестоких действиях, которые противоречат международному праву.
«Не нужно быть признанным экспертом в области международного права, чтобы понять абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений. Для нас очевидна бесперспективность потуг Вильнюса и их кураторов».
По его словам, белорусские власти спокойно смотрят на возню литовской стороны и призывают соседнее государство быть благоразумным и адекватным.
Глава белорусской дипломатии констатировал, что уходящая литовская администрация не гнушается применять грязные методы работы, которые противоречат нормам международного права. В данном случае Вильнюс использует «контролируемые Западом судебные инстанции, ангажированный характер которых уже давно для всех стал очевиден».
Рыженков напомнил, что о данных планах литовцев уже объявил во всеуслышание Александр Лукашенко, когда произносил речь на праздновании Дня народного единства.
«И мы хорошо знаем, для чего и с чьей подачи это делается», — акцентировал внимание белорусский министр.
Он напомнил о своей статье в белорусском издании, где призывал Вильнюс к нормализации отношений нашла множество теплых отзывов у литовцев.
«При этом статья вызвала нервную, я бы даже сказал, истеричную реакцию властей Литвы», — особо отметил глава МИД Беларуси.