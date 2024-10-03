МИД Беларуси назвал бесперспективными потуги Вильнюса в МУС

Глава белорусской дипломатии констатировал, что уходящая литовская администрация не гнушается применять грязные методы работы, которые противоречат нормам международного права. В данном случае Вильнюс использует «контролируемые Западом судебные инстанции, ангажированный характер которых уже давно для всех стал очевиден».