Генсек НАТО анонсировал встречу по вопросу ограничений на удары по России

Вместе с тем новый глава НАТО заявил, что альянс не может самостоятельно принимать решение о снятии таких ограничений — решение остается за отдельными союзниками. Также Рютте отметил, что НАТО усердно работает над тем, чтобы предоставить больше помощи Украине и сделать это как можно быстрее.