Казахстанские и узбекские военнослужащие отрабатывают сценарии защиты границ

На учениях будут отработаны вопросы управления подразделениями при выходе передовых отрядов условного противника к Государственной границе и при ее прорыве основными силами. В ходе операции будут также «уничтожены» мелкие группы неприятеля, просочившиеся между сторожевыми заставами и приникшие в населенные пункты.