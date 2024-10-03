Президент РФ назначил прокурором Челябинской области Игоря Донгаузера

Донгаузер родился в 1982 в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С отличием окончил юридический факультет Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права. В органах прокуратуры работает с 2004 года. Указом президента РФ от 31 января 2022 года назначен первым заместителем прокурора Кемеровской области.