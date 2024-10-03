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Президент РФ назначил прокурором Челябинской области Игоря Донгаузера

Президент РФ назначил прокурором Челябинской области Игоря Донгаузера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Указ о назначении на должность в органах прокуратуры Российской Федерации подписан 3 октября.

«Назначить на пятилетний срок Донгаузера Игоря Валерьевича прокурором Челябинской области, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Напомним, место прокурора региона стало вакантным после отставки Карена Габриеляна в июне 2024 года.

Донгаузер родился в 1982 в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С отличием окончил юридический факультет Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права. В органах прокуратуры работает с 2004 года. Указом президента РФ от 31 января 2022 года назначен первым заместителем прокурора Кемеровской области.

Путин Владимир
Прокуратура