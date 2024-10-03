«Краснодар станет местом туризма выходного дня»: Евгений Наумов дал интервью «Комсомольской правде»

— Только в этом году мы открыли 10 новых школ. За всю историю города не было такой масштабной стройки. 207 тысяч учеников 1 сентября сели за парты. И для нас их образование — большая ответственность. Поэтому и наполнение школ — самое современное. Я был в наших новых школах на экскурсиях. Ребят обучают робототехнике, графическому дизайну, помогают определиться с профессией. Во многих школах сейчас есть залы для хореографии, кабинеты для занятий музыкой, а также интерактивные музеи с сенсорными экранами. Есть зоны для отдыха и занятия спортом. Например, в одной из наших школ представили разработки — специальные гаджеты для безопасности учеников.