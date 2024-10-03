«Краснодар станет местом туризма выходного дня»: Евгений Наумов дал интервью «Комсомольской правде»

В День города в Краснодаре открылся новый молодежный центр. Он появился в здании бывшего кинотеатра «Болгария». А еще снова затикали цветочные часы возле «Авроры». Вообще, за последние годы город сильно разросся — открылись и новые скверы, строятся школы и детские сады. О том, что ждет Краснодар, и каких успехов город уже добился, «КП»-Кубань" рассказал мэр Евгений Наумов.
— Только в этом году мы открыли 10 новых школ. За всю историю города не было такой масштабной стройки. 207 тысяч учеников 1 сентября сели за парты. И для нас их образование — большая ответственность. Поэтому и наполнение школ — самое современное. Я был в наших новых школах на экскурсиях. Ребят обучают робототехнике, графическому дизайну, помогают определиться с профессией. Во многих школах сейчас есть залы для хореографии, кабинеты для занятий музыкой, а также интерактивные музеи с сенсорными экранами. Есть зоны для отдыха и занятия спортом. Например, в одной из наших школ представили разработки — специальные гаджеты для безопасности учеников.
Большинство социальной инфраструктуры в городе возводится по федеральным проектам, краевым программам. Регулярно лично выезжаю на стройплощадки, чтобы видеть и понимать, где есть трудности. Всегда предлагаем свою помощь, если нужно, готовы подключиться. Не люблю «сюрпризы» на стройках, особенно, когда застройщики не укладываются в сроки.
Сейчас в Краснодаре одномоментно возводится 21 школа на 26 400 мест, 43 детсада на 12 445 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Знаменском, а в ближайшее время приступят к строительству еще двух.
ФОКов на улице Домбайской и в учхозе «Кубань». Часть объектов должны достроить к концу года. А сама застройка в Краснодаре сейчас идет только комплексная. Если это новый район, то в нем обязательно предусмотрены детсад, школа, поликлиника. Сейчас и ремонт дорог некоторые застройщики берут на себя, учитывая то, что проезжие части разбиваются строительной техникой.
Если сохраним набранные темпы по строительству соцобъектов, то через три года не станет проблемы устроить ребенка в детсад или школу по месту жительства.
ГОТОВЯТ ПАТРИОТОВ И ПРОФИ.
— Активно растят в нашем городе и патриотов. А еще открылись первые строительные классы. В чем их суть?
— У нас в 99 школах открыто 446 классов и 78 групп казачьей направленности. А семь школ и один детсад имеют краевой статус «казачья организация». Здесь детям рассказывают об истории Кубани. Они растут патриотами, воспитываются в традициях кубанского казачества.
Что же до строительных классов, то их запустили впервые. Они появились в школе № 103. В экспериментальный поток набрали 20 старшеклассников. У них в расписании больше часов тех предметов, которые необходимы для поступления на строительные специальности, — математики и физики. И еще каждый месяц для этих учеников будут проводиться выездные открытые уроки в проектных институтах, на строительных площадках и на производствах стройматериалов.
РАЗВЯЗКИ И НОВЫЙ ТРАНСПОРТ.
— С началом учебного года Краснодар становится в пробки. Что делается, чтобы разгрузить город?
— Продолжаем ремонтировать и расширять дороги. В том числе на подъездах к школам и детским садам. Чтобы избежать заторов, все масштабные работы с большим количеством техники ведутся ночью. Так, например, летом нам без особых проблем для автомобилистов удалось обновить основной участок улицы Северной. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» мы отремонтировали почти 5 километров одной из самых загруженных артерий Краснодара. Также строятся новые трамвайные линии в район Западного обхода.
У нас активно обновляется общественный транспорт. Закуплены новые электробусы. Теперь в Краснодаре их 23. В дополнение к ним приобрели зарядные станции, хватает шести часов ночной зарядки, чтобы потом пройти 220 километров с полной загрузкой. Новые трехдверные машины — низкопольные, удобны родителям с детскими колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья. Электробусы ходят по двум маршрутам города.
Кроме этого, продолжаем обновлять трамваи. Уже пришли 20 новых вагонов, 10 из которых вышли на линию. До конца года ожидаем еще 20. Их основное отличие — в умной системе видеонаблюдения. Камера в кабине контролирует общение по телефону и усталость водителя. Если вдруг ему станет плохо, закроются глаза, опустится голова, трамвай встанет на тормоза, подаст сигнал диспетчеру и включит наружную подсветку. До конца 2026 года на линию выйдут 90 односекционных и 10 трехсекционных трамваев. Проект развития электротранспорта в городе имеет просто колоссальные масштабы. Такого обновления подвижного состава в Краснодаре не было никогда.
А еще мы долго шли к возвращению эвакуаторов. Без них порядок на дорогах, к сожалению, навести невозможно. Их применение улучшает процесс решения проблем с пробками. Как минимум, уже видно, что нарушителей, которые паркуют машины в неположенных местах, стало меньше. Каждый месяц на штраф-стоянки отправляют около тысячи автомобилей нарушителей.
ГОРОД СПАСУТ ОТ ПОДТОПЛЕНИЙ.
— После дождей подтапливаются некоторые улицы. Как решается этот вопрос?
— Да, это проблема наиболее остро стоит в городе. И чтобы ее решить, мы в каждом районе подходим к ситуации индивидуально. Сейчас строится новый ливневый коллектор. От улицы Западный обход до поселка Колосистого пройдут сети протяженностью 11,4 км. Дождевая вода с улиц будет перенаправляться в русло реки Осечки.
При дождях у нас всегда наготове 24 машины для откачки воды. А скоро к нам придет вакуумная машина для нашего самого проблемного Музыкального микрорайона. В планах на следующий год — покупка еще нескольких таких машин.
— А еще стартовала масштабная стройка главного канализационного коллектора Краснодара. Расскажите про нее подробнее.
— Несколько десятков лет Краснодар ждал строительства главного городского коллектора. И мы положили начало. Без поддержки губернатора Кубани и помощи федеральных коллег сегодняшний запуск точно бы не состоялся.
После запуска новый коллектор возьмет на себя фекальные стоки северной, северо-восточной и северо-западной частей города. Как минимум это коснется половины Краснодара. Это и обжитые районы, и новые, развивающиеся. Например, позволит обеспечить возможность водоотведения перспективной застройки в районе поселка Знаменского, включая планируемый к строительству медицинский кластер.
Строительство идет одновременно на трех этапах. Общая протяженность трассы превысит 23 км. Коллектор пройдет фактически через весь город — от района поселка Плодородного до станицы Елизаветинской.
Конечно, подобная большая стройка потребует терпения. Прошу горожан с пониманием отнестись к работам в следующие пару лет. Это наше комфортное будущее. Работы завершатся к 2027 году.
ПАРКИ МОДЕРНИЗИРУЮТ.
— В мае вы поручили разработать концепцию развития всех парков города. С какой территории начнется преобразование? В чем оно будет заключаться?
— Все зоны отдыха нуждаются в глубокой модернизации. Сначала мы значительно обновим Городской сад. Это первый парк, который появился еще в Екатеринодаре в 1848 году. Он имеет большую историческую значимость. Здесь поменяем все, вплоть до сетей водоснабжения и, конечно же, позаботимся о пруде, где живут лебеди и утки. Вообще направлений для развития много. И непростых вопросов в городе-миллионнике, откровенно говоря, немало. Над их решением мы и работаем.
— Краснодар считается деловым центром, но в последние годы мы видим его развитие в туристическом направлении. Чем планируете удивлять отдыхающих?
— Краснодар — самый молодой город-миллионник. Именно этот фактор и диктует новые условия развития. И нам нужно становиться не транзитным городом, а местом прицельного туризма выходного дня. Поэтому мы выделили три туристических потока: общественно-деловой, событийный, культурно-познавательный. У нас создан бренд города со слоганом «Встречаемся в Краснодаре». Сам логотип представляет собой букву «К», вписанную в 16 лучей солнца. Солнце означает южный город, а количество лучей — шестнадцатый город-миллионник в России.
На месте бывшего авторынка на улице Обрывной сейчас строится площадка для массовых мероприятий. Здесь будут проводиться фестивали, концерты под открытым небом. На территории событийной площадки предусмотрена зона для размещения сцены и фуд-корта, а также детская игровая зона и амфитеатр. Работы идут, площадка будет вмещать около 20 тысяч человек.
В числе долгосрочных проектов — исторический квартал, развитие «Города спорта» и создание Краснодарской ВДНХ.