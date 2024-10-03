Глава МИД Рыженков назвал возней обращение Литвы в МУС из-за Беларуси

Министр иностранных дел Максим Рыженков озвучил реакцию Беларуси на обращение Литвы в Международный уголовный суд по поводу Беларуси, пишет БелТА.
Обращение Литвы в МУС из-за Беларуси Рыженков назвал очередной антибелорусской политической акцией со стороны Вильнюса. Глава МИД также обратил внимание на то, что таким образом уходящая литовская администрация намеревается задействовать контролируемые Западом судебные инстанции. При этом он заметил, что литовские власти давно не гнушаются «использовать самые грязные и противоречащие международному праву методы работы». А еще добавил, что для всех уже давно известен ангажированный характер МУС.
Но еще Рыженков сказал, что Минску давно было известно о подобных намерениях Вильнюса. И что, еще выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня народного единства 17 сентября, об этом во всеуслышание говорил президент Беларуси Александр Лукашенко.
— Мы хорошо знаем, для чего и с чьей подачи это делается, — подчеркнул Рыженков.
Выдвигаемые Литвой обвинения глава белорусской дипломатии назвал абсурдными и надуманными. Сказав также об очевидности для белорусской стороны «бесперспективности потуг Вильнюса и их кураторов».
— Мы спокойно смотрим на эту возню и не перестаем призывать соседей к благоразумию и адекватности, — прокомментировал он.
Но еще глава МИД напомнил, что недавно комментировал в СМИ белорусско-литовские отношения. И что заявленная позиция Беларуси получила множество теплых откликов от жителей Литвы, уставших от «недальновидного и вредного для литовской экономики курса Вильнюса в отношении Беларуси». А вот реакцию литовских властей дипломат назвал нервной и истеричной.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о неприкосновенности западной границы Беларуси.
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