Глава МИД Рыженков назвал возней обращение Литвы в МУС из-за Беларуси

Обращение Литвы в МУС из-за Беларуси Рыженков назвал очередной антибелорусской политической акцией со стороны Вильнюса. Глава МИД также обратил внимание на то, что таким образом уходящая литовская администрация намеревается задействовать контролируемые Западом судебные инстанции. При этом он заметил, что литовские власти давно не гнушаются «использовать самые грязные и противоречащие международному праву методы работы». А еще добавил, что для всех уже давно известен ангажированный характер МУС.