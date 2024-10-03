Евросоюз не предоставил доказательств в суде по санкциям против Шора

В ходе слушаний трое судей задали несколько вопросов адвокатам, представляющим ЕС, из которых стало ясно, что доказательств оснований для введения санкций явно не хватает. В частности, Евросоюз не смог доказать, что Шор и Таубер организовали «насильственные демонстрации», поскольку все протесты на самом деле были мирными. Кроме того, председатель суда отметил, что даже если бы на одной из протестных акций произошел инцидент с применением насилия, ЕС должен был бы доказать, что это было намерением организаторов, а этого Евросоюзу сделать не удалось.