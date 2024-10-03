Евросоюз не предоставил доказательств в суде по санкциям против Шора

В своих вступительных заявлениях адвокаты, представляющие интересы Шора и Таубер, указали на беспрецедентность ограничений, использованных не для оказания давления на действующее правительство, а для его поддержки в борьбе с политическими оппонентами.
«Хотелось бы вкратце напомнить о беспрецедентном характере режима, установленного по просьбе правительства Молдовы и направленного против лидеров оппозиции, что является вмешательством. В текущей политике Молдовы правительство лишило оппозицию возможности участвовать в региональных выборах и запретило СМИ. Принимая ограничительные меры, Совет ставит знак равенства между действиями оппозиции и дестабилизацией. Это поддерживает курс, противоречащий целям политики ЕС, так как ограничивает свободу слова и права на выборах».
В ходе слушаний трое судей задали несколько вопросов адвокатам, представляющим ЕС, из которых стало ясно, что доказательств оснований для введения санкций явно не хватает. В частности, Евросоюз не смог доказать, что Шор и Таубер организовали «насильственные демонстрации», поскольку все протесты на самом деле были мирными. Кроме того, председатель суда отметил, что даже если бы на одной из протестных акций произошел инцидент с применением насилия, ЕС должен был бы доказать, что это было намерением организаторов, а этого Евросоюзу сделать не удалось.
Слушание стало важной вехой в защите Шора от политического преследования последних лет. Мы верим, что суд будет справедлив. Вердикт ожидается в ближайшие 2−3 месяца.