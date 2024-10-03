У омского губернатора появится секретариат

Виталий Хоценко подписал указ о создании в правительстве Омской области новой структуры — у губернатора снова появится секретариат.
Этот орган существовал в правительстве ранее, но был упразднен предшественниками Хоценко.
Секретарит займется сбором информации для мероприятий с участием губернатора, подготовкой документов и техники к совещаниям, разбором корреспонденции, планированием рабочего времени главы региона и тому подобным. Всего в списке полномочий нового органа — более 20 функций.
Секретариат будет подчиняться непосредственно губернатору. Соответствующий указ вступает в силу уже с 5 октября.