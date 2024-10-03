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У омского губернатора появится секретариат

Соответствующий указ вступает в силу с 5 октября.

Источник: Комсомольская правда

Виталий Хоценко подписал указ о создании в правительстве Омской области новой структуры — у губернатора снова появится секретариат.

Этот орган существовал в правительстве ранее, но был упразднен предшественниками Хоценко.

Секретарит займется сбором информации для мероприятий с участием губернатора, подготовкой документов и техники к совещаниям, разбором корреспонденции, планированием рабочего времени главы региона и тому подобным. Всего в списке полномочий нового органа — более 20 функций.

Секретариат будет подчиняться непосредственно губернатору. Соответствующий указ вступает в силу уже с 5 октября.