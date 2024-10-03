Еврокомиссия подала в суд против Венгрии

ЕК обеспокоена, что закон противоречит закрепленным в Хартии ЕС правам на уважение частной и семейной жизни, свободы выражения и информации, свободы объединений, права на юридическую профессиональную привилегию, а также презумпции невиновности, которая подразумевает право не свидетельствовать против себя, а также несколько основных свобод внутреннего рынка, директиву об электронной коммерции, директиву об услугах и законодательство о защите данных.