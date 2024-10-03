Зеленский позавидовал Израилю из-за помощи союзников

Иран 1 октября второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав удар актом самообороны. Как заявили в ЦАХАЛ, Тегеран выпустил около 180 баллистических ракет, утверждается, что большую часть из них удалось перехватить. При этом в отражении атаки участвовали военные корабли США, находящиеся в Средиземном море.