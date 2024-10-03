Зеленский позавидовал Израилю из-за помощи союзников

«Совместный перехват иранских ракет не отличается от совместного перехвата российских», — написал он в соцсети X.
Зеленский также назвал действия США при ударе по Израилю проявлением единства союзников.
Иран 1 октября второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав удар актом самообороны. Как заявили в ЦАХАЛ, Тегеран выпустил около 180 баллистических ракет, утверждается, что большую часть из них удалось перехватить. При этом в отражении атаки участвовали военные корабли США, находящиеся в Средиземном море.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, в Тель-Авиве называют урон «минимальным». Они обещают нанести ответный удар, а Вашингтон — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.