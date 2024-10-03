Об этом сообщают «Дзержинские ведомости».
Напомним, мэр Дзержинска Иван Носков подал в отставку. Он возглавлял город химиков 6 лет. Теперь Иван Носков станет главой Самары.
Место Ашурковой в будущем займет первый заместитель главы города Глеб Андреев. Сейчас он работает в должности исполняющего обязанности мэра.
4 октября начнется прием заявок от претендентов на замещение должности мэра Дзержинска.
Замглавы Дзержинска Юлия Ашуркова подала в отставку 3 октября
Заместитель главы администрации Дзержинска Юлия Ашуркова уволилась с занимаемой должности. Она написала заявление об уходе по собственному желанию 3 октября.
Об этом сообщают «Дзержинские ведомости».