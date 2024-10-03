Замглавы Дзержинска Юлия Ашуркова подала в отставку 3 октября

Об этом сообщают «Дзержинские ведомости».



Напомним, мэр Дзержинска Иван Носков подал в отставку. Он возглавлял город химиков 6 лет. Теперь Иван Носков станет главой Самары.



Место Ашурковой в будущем займет первый заместитель главы города Глеб Андреев. Сейчас он работает в должности исполняющего обязанности мэра.



4 октября начнется прием заявок от претендентов на замещение должности мэра Дзержинска.