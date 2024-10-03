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Замглавы Дзержинска Юлия Ашуркова подала в отставку 3 октября

Заместитель главы администрации Дзержинска Юлия Ашуркова уволилась с занимаемой должности. Она написала заявление об уходе по собственному желанию 3 октября.

Источник: Администрация г. Дзержинска - официальный сайт

Об этом сообщают «Дзержинские ведомости».

Напомним, мэр Дзержинска Иван Носков подал в отставку. Он возглавлял город химиков 6 лет. Теперь Иван Носков станет главой Самары.

Место Ашурковой в будущем займет первый заместитель главы города Глеб Андреев. Сейчас он работает в должности исполняющего обязанности мэра.

4 октября начнется прием заявок от претендентов на замещение должности мэра Дзержинска.