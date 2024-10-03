В Казани в саммите БРИКС примут участие лидеры более 30 стран

По словам Рябкова, на сегмент «аутрич» и БРИКС+ приглашены главы развивающихся стран из различных регионов мира. Речь идет об Азии, Африке, Ближнем Востоке, Латинской Америке. Он добавил, что ожидает достойный уровень их представления.