В Казани в саммите БРИКС примут участие лидеры более 30 стран

По словам Рябкова, на сегмент «аутрич» и БРИКС+ приглашены главы развивающихся стран из различных регионов мира. Речь идет об Азии, Африке, Ближнем Востоке, Латинской Америке. Он добавил, что ожидает достойный уровень их представления.
Помимо этого, планируется приезд в столицу Татарстана руководителей региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. Также программа включает выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.
Напомним, президент Турции Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС в Казани. Ранее Турция подала заявку на вступление в БРИКС.