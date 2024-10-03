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В Казани в саммите БРИКС примут участие лидеры более 30 стран

Также планируется приезд руководителей региональных организаций.

Источник: Комсомольская правда

В Казани в саммите БРИКС примут участие лидеры более 30 стран. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, на сегмент «аутрич» и БРИКС+ приглашены главы развивающихся стран из различных регионов мира. Речь идет об Азии, Африке, Ближнем Востоке, Латинской Америке. Он добавил, что ожидает достойный уровень их представления.

Помимо этого, планируется приезд в столицу Татарстана руководителей региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. Также программа включает выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.

Напомним, президент Турции Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС в Казани. Ранее Турция подала заявку на вступление в БРИКС.