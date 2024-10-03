Лукашенко заявил, что Минск и Баку не дружат против третьих стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Минск и Баку не дружат против третьих стран, сообщает пресс-служба президента.
Так, 3 октября во время переговоров с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым Александр Лукашенко сказал о дружбе между Беларусью и Азербайджаном, невзирая на разного рода обстоятельства.
— Несмотря на разного рода перипетии на международной арене, по нашим отношениям, Беларуси и Азербайджана, вы и мой друг, мой очень близкий друг и брат Ильхам Гейдарович (Алиев, президент Азербайджана. — Ред.) должны знать, что закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет, — заметил он.
При этом белорусский лидер заметил, что Минск и Баку не дружат против третьих государств.
— Мы не нарушаем никакие нормы международного права, мы не дружим против третьих стран, мы делаем свое дело во имя наших народов, — указал он.
Также Лукашенко подчеркнул, что теплые белорусско-азербайджанские отношения между двумя странами сложились еще со времен руководства Азербайджаном Гейдара Алиева.
— Мы были очень дружны, мы всегда находили взаимопонимание и поддержку, — вспомнил президент.
И также заметил, что часто нынешнему президенту он говорит о том, что, к счастью, Минску и Баку удалось сохранить сложившийся уровень отношений.
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