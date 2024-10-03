Лукашенко заявил, что Минск и Баку не дружат против третьих стран

— Несмотря на разного рода перипетии на международной арене, по нашим отношениям, Беларуси и Азербайджана, вы и мой друг, мой очень близкий друг и брат Ильхам Гейдарович (Алиев, президент Азербайджана. — Ред.) должны знать, что закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет, — заметил он.