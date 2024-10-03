Кроме того, президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».
Подписан закон о цифровизации дорожной безопасности
Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности», передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.