Замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников ушел в отставку

Заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников ушел в отставку. В правительстве он работал с 2018 года. Последний рабочий день у Валерия Чайникова пройдет 4 октября 2024 года.
— Валерий Чайников подал в отставку. 4 октября у него последний рабочий день, — уточнил «КП-Екатеринбург» источник в правительстве Свердловской области.
Напомним, что Валерий Чайников с 2012 года и до назначения заместителем губернатора региона занимал должность председателя областной Избирательной комиссии. На должность вице-губернатора его назначили 6 ноября 2018 года. Соответствующий указ тогда подписал глава региона Евгений Куйвашев.
Напомним, что в ноябре 2023 года свой пост по собственному желанию покинул министр транспорта Свердловской области Василий Старков.