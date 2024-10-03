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Замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников ушел в отставку

В Свердловской области заместитель губернатора региона Валерий Чайников ушел в отставку.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников ушел в отставку. В правительстве он работал с 2018 года. Последний рабочий день у Валерия Чайникова пройдет 4 октября 2024 года.

— Валерий Чайников подал в отставку. 4 октября у него последний рабочий день, — уточнил «КП-Екатеринбург» источник в правительстве Свердловской области.

Напомним, что Валерий Чайников с 2012 года и до назначения заместителем губернатора региона занимал должность председателя областной Избирательной комиссии. На должность вице-губернатора его назначили 6 ноября 2018 года. Соответствующий указ тогда подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Напомним, что в ноябре 2023 года свой пост по собственному желанию покинул министр транспорта Свердловской области Василий Старков.