Замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников ушел в отставку

Напомним, что Валерий Чайников с 2012 года и до назначения заместителем губернатора региона занимал должность председателя областной Избирательной комиссии. На должность вице-губернатора его назначили 6 ноября 2018 года. Соответствующий указ тогда подписал глава региона Евгений Куйвашев.