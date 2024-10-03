США могут запустить на Тайване производство ракет Stinger

Ранее газета Taipei Times писала, что тайваньская армия почти в пять раз увеличит заказ ракетных комплексов Stinger у США. Сумма сделки вырастет с 13,37 млрд до 69 млрд тайваньских долларов (с $418,6 млн до $2,16 млрд).