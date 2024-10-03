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Президент подписал закон, ужесточающий требования для водителей мопедов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 3 октября подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Также был подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности».

Ранее депутаты Сената 19 сентября 2024 года рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон «О дорожном движении», ужесточающий требования для водителей мопедов и водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

Задачи закона — обеспечение правового регулирования вопросов, возникающих в сфере организации движения отдельных видов транспортных средств, в том числе мопедов, и цифровизация дорожной безопасности.

В закон вводится понятие «средней скорости» и предусматривается порядок ее расчета путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено. Сообщается, что время и место фиксации правонарушения при измерении «средней скорости» будут определяться камерами (как отрезок времени и участка дороги) по аналогии с имеющейся правоприменительной практикой.

Также вводится обязательная государственная регистрация мопедов.

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