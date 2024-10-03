Президент подписал закон, ужесточающий требования для водителей мопедов

В закон вводится понятие «средней скорости» и предусматривается порядок ее расчета путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено. Сообщается, что время и место фиксации правонарушения при измерении «средней скорости» будут определяться камерами (как отрезок времени и участка дороги) по аналогии с имеющейся правоприменительной практикой.