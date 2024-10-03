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Axios: как силы ПВО Израиля сбили ракеты Ирана

Войска противовоздушной обороны Израиля при поддержке США в целом нейтрализовали угрозу от атаки Ирана, который во вторник запустил около 180 баллистических ракет. Как удалось отразить такую массированную атаку, рассказывает Колин Демарест.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2023
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно Axios, в очередной раз хваленые системы ПВО Израиля оправдали свою репутацию: в ходе одной из самых интенсивных воздушных атак, с которыми когда-либо сталкивался Израиль, погиб только один мирный житель.

Как работала израильская ПВО

Ключевую роль сыграла израильская противовоздушная система Arrow, разработанная для уничтожения ракет большой дальности, подобных тем, которые запустил Иран.

Систему создала израильская фирма Israel Aerospace Industries в партнерстве с США. После атаки гендиректор IAI Боаз Леви сказал, что система «работала так, как и ожидалось» и показала «замечательные» результаты.

По словам Леви, использовались перехватчики Arrow 2 и Arrow 3, которые летают на больших высотах. Он отказался уточнить количество запущенных перехватчиков и показатели их эффективности, сославшись на то, что «не хочет давать больше данных нашим врагам в данный момент».

Arrow — одна из самых сложных систем ПВО в мире, оснащенная усовершенствованной радиолокационной системой для обнаружения приближающихся снарядов и сверхзвуковыми перехватчиками для их уничтожения.

Следует отметить, что атаки Ирана истощают запасы Израиля: один запуск Arrow стоит миллионы долларов, а поставки этих систем ограничены.

Леви пообещал ускорить производство и предоставить дополнительные боеприпасы силам обороны Израиля.

Участие США

В операции также приняли участие американские военные корабли Bulkeley и Cole, дислоцированные в восточной части Средиземного моря. Они выпустили около десятка противоракетных боеприпасов.

Адмирал ВМС США Лиза Франкетти в среду отказалась предоставить дополнительные подробности об этих боях.

Мы обязаны обеспечить Израилю возможность защитить себя. Наши корабли выстроены так… чтобы иметь возможность занять боевую позицию и отреагировать на такую ​​атаку.

Лиза Франкетти
адмирал ВМС США

Другие средства

У Израиля есть и другие противовоздушные системы — David's Sling («Праща Давида») и Iron Dome («Железный купол»), которые предназначены для отражения залпов снарядов с меньшей дальностью. Они заметно снижают эффективность атак со стороны ХАМАС в секторе Газа и «Хезболлы» в Ливане.

Дальнейшее развитие ситуации

Иран заявил, что атака 1 октября стала ответом на серию убийств Израилем высокопоставленных иранских чиновников, представителей ХАМАС и «Хезболлы».

Тегеран подчеркнул, что он поставил точку, если только Израиль не ответит силой.

Однако официальные лица утверждают, что Израиль в течение нескольких дней обрушит на Иран «значительное возмездие», которое может быть направлено на его нефтедобывающие или другие стратегические объекты.