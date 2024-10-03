Axios: как силы ПВО Израиля сбили ракеты Ирана

Согласно Axios, в очередной раз хваленые системы ПВО Израиля оправдали свою репутацию: в ходе одной из самых интенсивных воздушных атак, с которыми когда-либо сталкивался Израиль, погиб только один мирный житель.
Как работала израильская ПВО
Систему создала израильская фирма Israel Aerospace Industries в партнерстве с США. После атаки гендиректор IAI Боаз Леви сказал, что система «работала так, как и ожидалось» и показала «замечательные» результаты.
По словам Леви, использовались перехватчики Arrow 2 и Arrow 3, которые летают на больших высотах. Он отказался уточнить количество запущенных перехватчиков и показатели их эффективности, сославшись на то, что «не хочет давать больше данных нашим врагам в данный момент».
Следует отметить, что атаки Ирана истощают запасы Израиля: один запуск Arrow стоит миллионы долларов, а поставки этих систем ограничены.
Леви пообещал ускорить производство и предоставить дополнительные боеприпасы силам обороны Израиля.
Участие США
В операции также приняли участие американские военные корабли Bulkeley и Cole, дислоцированные в восточной части Средиземного моря. Они выпустили около десятка противоракетных боеприпасов.
Адмирал ВМС США Лиза Франкетти в среду отказалась предоставить дополнительные подробности об этих боях.
Мы обязаны обеспечить Израилю возможность защитить себя. Наши корабли выстроены так… чтобы иметь возможность занять боевую позицию и отреагировать на такую атаку.
Другие средства
У Израиля есть и другие противовоздушные системы — David's Sling («Праща Давида») и Iron Dome («Железный купол»), которые предназначены для отражения залпов снарядов с меньшей дальностью. Они заметно снижают эффективность атак со стороны ХАМАС в секторе Газа и «Хезболлы» в Ливане.
Дальнейшее развитие ситуации
Иран заявил, что атака 1 октября стала ответом на серию убийств Израилем высокопоставленных иранских чиновников, представителей ХАМАС и «Хезболлы».
Однако официальные лица утверждают, что Израиль в течение нескольких дней обрушит на Иран «значительное возмездие», которое может быть направлено на его нефтедобывающие или другие стратегические объекты.