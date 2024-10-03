Axios: как силы ПВО Израиля сбили ракеты Ирана

У Израиля есть и другие противовоздушные системы — David's Sling («Праща Давида») и Iron Dome («Железный купол»), которые предназначены для отражения залпов снарядов с меньшей дальностью. Они заметно снижают эффективность атак со стороны ХАМАС в секторе Газа и «Хезболлы» в Ливане.